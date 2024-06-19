Власти Германии предупредили о рисках террористического акта на Евро-2024

Власти Германии предупредили, что во время проведения чемпионата Европы — 2024 в стране может произойти террористическая атака, сообщает Financial Times.

«Европа, а вместе с ней и Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ* (террористическая организация, запрещённая в России) и ИГИЛ‑К* (террористическая организация, запрещённая в России)», — приводит слова министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер Financial Times.

«Возможный сценарий — это крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно видели в Москве», — сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в этом году в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В первой игре Евро-2024 сборная Германии одержала убедительную победу над национальной командой Шотландии (5:1).

Отметим, что 22 марта был совершён террористический акт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск).