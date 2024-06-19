«Крылья Советов» попрощались с Никитой Салтыковым

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в телеграм-канале попрощалась с полузащитником Никитой Салтыковым. Зимой стало известно, что футболист перешёл в московский «Локомотив», но остался в «Крыльях Советов» на правах аренды.

«Никита, спасибо за время в Самаре. Полузащитник «Крыльев» покидает команду в связи с истечением срока арендного соглашения.

Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.