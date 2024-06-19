Деян Станкович рассказал, какой он тренер

Сербский специалист Деян Станкович ответил, какой он тренер. Ранее Станкович прилетел в Москву, чтобы приступить к работе в «Спартаке».

«Прямой, честный. Эти два качества важны. Потому что тебе нужно управлять непростыми ситуациями, раздевалкой, большими именами. Нужно понимать, что сейчас ты тренируешь клуб с 30-миллионной армией болельщиков. Поэтому моя основная мысль — быть честным и прямым. Усердно работать и отдавать себя полностью.

Любой тренер считает себя лучшим в мире, но лучшим является тот, кто находит общий язык с командой, который видит отправные точки, помогает становиться лучше каждому, кто может сплотить команду и никогда не сдаётся. Мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» видели себя в игроках на поле. Чтобы фанат говорил: «В этом парне я узнаю себя». В этом и состоит моя задача. Чтобы болельщики видели команду, которая бьётся и не отступает. До конца. Чтобы они видели себя в игроках, каждый из которых отдаёт всего себя за эти цвета. Это моя работа, так я это вижу», — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».