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Деян Станкович объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Деян Станкович объяснил, почему принял предложение «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил, как согласился возглавить российский клуб.

«Впереди у «Ференцвароша» Лига чемпионов, почему решил принять предложение «Спартака»? В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определённый момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял. В «Ференцвароше» всё было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов… Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного», — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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