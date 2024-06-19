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Деян Станкович рассказал, с чем у него ассоциируется «Спартак»

Деян Станкович рассказал, с чем у него ассоциируется «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, с чем у него ассоциируется московский клуб.

«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договорённости. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов», — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков, второе место занял «Краснодар».

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