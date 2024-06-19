Беллингем, Мусиала и Карвахаль — в символической сборной 1-го тура Евро-2024

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Лучшим игроком 1-го тура признан Коди Гакпо из сборной Нидерландов — он получил оценку 8,88. Вторая по величине оценка (8,83) у вратаря сборной Испании Унаи Симона. Всего в сборную тура вошли три испанца, два немца и по одному представителю Турции, Швейцарии, Англии, Румынии, Нидерландов и Словении.

Фото: WhoScored

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.