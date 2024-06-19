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Новый тренер «Спартака» Станкович: победы требуют жертв

Новый тренер «Спартака» Станкович: победы требуют жертв
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Новый главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о своём менталитете победителя. Он считает, что этой страсти можно научить футболистов. При этом, по словам Станковича, значение имеет только финальная победа в виде чемпионства.

— Вы привыкли побеждать и как игрок, и как тренер. Этой страсти можно научить?

— А как же! Думаю, да. Ты знаешь путь. Победы требуют жертв. Нужно много терпеть, много работать и верить. Это словно марафон, где на протяжении 42 километров ты встречаешь трудности и хочешь сдаться, но должен преодолевать и продолжать бороться.

В больших клубах с историей ставятся большие задачи. У тебя нет времени праздновать победу в матче, нет времени плакать после поражения. Победа в одной игре — это лишь минус один матч на пути. Настоящая победа — только финальная. Это титул по завершении чемпионата. Вот он, момент для радости, — приводит слова Станковича официальный сайт «Спартака».

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