Тренер Олег Веретенников покинул «Краснодар-2»

Исполнявший обязанности главного тренера «Краснодара-2» Олег Веретенников покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара-2» в социальных сетях.

Отмечается, что у тренера истёк срок действия контракта с клубом.

«Олег Александрович присоединился к чёрно-зелёным в августе 2023 года, став старшим тренером команды. В апреле 2024-го перешёл в должность и. о. главного тренера.

Футбольный клуб «Краснодар» благодарит Олега Александровича за работу и желает ему удачи в дальнейшей тренерской деятельности», — написано в сообщении клуба.

«Краснодар-2» занял седьмое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей и следующий сезон проведёт в группе «Серебро».