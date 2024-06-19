«Зенит» сыграет в предсезонном турнире с «Црвеной Звездой», «Тальересом» и «Сочи»

В начале июля Санкт-Петербург примет международный турнир. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».
Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой», серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины «Тальересом», а также с «Сочи».
Календарь матчей:
2 июля
«Зенит» — «Сочи»
5 июля
«Црвена Звезда» — «Сочи»
«Зенит» — «Тальерес»
8 июля
«Зенит» — «Црвена Звезда»
«Сочи» — «Тальерес»
12 июля
«Црвена Звезда» — «Тальерес»
Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Сочи» занял последнее, 16-е место и вылетел в Мелбет Первую лигу.