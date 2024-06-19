Кристиан Эриксен — лидер по ключевым пасам в матчах 1-го тура Евро-2024

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лидером по ключевым передачам в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, сообщает WhoScored. На счету датского хавбека семь таких пасов — на три больше, чем у любого другого игрока.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2024 Дания играла со Словенией. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.