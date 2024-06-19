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Килиан Мбаппе: кто не рискует, тот не выигрывает

Килиан Мбаппе: кто не рискует, тот не выигрывает
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Австрии (1:0) травму в виде перелома носа, заявил, что нельзя победить, не прибегая к риску.

«Кто не рискует, тот не выигрывает», — написал форвард в социальных сетях.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе может пропустить все матчи группового этапа Евро-2024. Позже сообщалось, что Килиану удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники подопечных Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    
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