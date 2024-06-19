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Резиуан Мирзов прошёл медосмотр перед переходом в «Химки»

Резиуан Мирзов прошёл медосмотр перед переходом в «Химки»
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Полузащитник Резиуан Мирзов прошёл медосмотр перед переходом в подмосковные «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Руководство клуба заверило игрока, что постоянные смены тренеров закончились, что убедило полузащитника подписать контракт с клубом.

30-летний Резиуан Мирзов ранее выступал за «Химки» в период с 2020 по 2023 год. Сезон-2023/2024 он провёл в азербайджанском «Нефтчи».

«Химки» в прошлом сезоне стали победителем Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков за 34 матча. В сезоне-2024/2025 «Химки» сыграют в Российской Премьер-Лиге. Второе место по итогам чемпионата заняло махачкалинское «Динамо». Кроме этого, по итогам переходных матчей в РПЛ поднялся тольяттинский «Акрон».

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