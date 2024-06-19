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Агент Зайнутдинова: мы отказались от весьма заманчивого предложения «Зенита»

Агент Зайнутдинова: мы отказались от весьма заманчивого предложения «Зенита»
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Агент Евгений Новиков, представляющий интересы футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, заявил, что его подопечный не окажется в санкт-петербургском «Зените».

«Зенит действительно обращался в клуб насчёт трансфера Бактиёра, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаёмся в «Бешикташе», — приводит слова Новикова известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с «Бешикташем» по переходу полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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