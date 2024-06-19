Сёмин: Грузия показала хороший уровень с Турцией, они поборются за выход из группы на Евро

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

«Был интересный и хороший матч с обеих сторон. Были забиты потрясающие голы, особенно турками. Грузия играла очень достойно и хорошо, но не хватило удачи. У них были хорошие моменты для реализации. Здорово, что сборная Грузии стала хорошо играть в оборонительных действиях. Без обороны нельзя выигрывать. К сожалению, не получилось завершить в атаке.

На мой взгляд, крайние латерали Грузии мало работают в атаке, но хорошо держат оборону. Турция забила дальними ударами — такие голы бывают редко. Здесь фарт. Грузия проиграла, но показала хороший уровень игры. Они ещё поборются за выход из группы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.