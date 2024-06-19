Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Грузия показала хороший уровень с Турцией, они поборются за выход из группы на Евро

Сёмин: Грузия показала хороший уровень с Турцией, они поборются за выход из группы на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

«Был интересный и хороший матч с обеих сторон. Были забиты потрясающие голы, особенно турками. Грузия играла очень достойно и хорошо, но не хватило удачи. У них были хорошие моменты для реализации. Здорово, что сборная Грузии стала хорошо играть в оборонительных действиях. Без обороны нельзя выигрывать. К сожалению, не получилось завершить в атаке.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

На мой взгляд, крайние латерали Грузии мало работают в атаке, но хорошо держат оборону. Турция забила дальними ударами — такие голы бывают редко. Здесь фарт. Грузия проиграла, но показала хороший уровень игры. Они ещё поборются за выход из группы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    
Материалы по теме
Джанашия: Грузия ни в коем случае не должна была проигрывать Турции — нам не повезло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android