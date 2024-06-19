Видео: Матвей Сафонов обратился к болельщикам «Краснодара» после перехода в «ПСЖ»

Голкипер Матвей Сафонов обратился к болельщикам «Краснодара» после трансфера во французский «Пари Сен-Жермен».

Видео доступно на YouTube-канале FC Krasnodar.

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара».

В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.