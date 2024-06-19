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Амарал — Станковичу: твой успех — это успех «Спартака», твой неуспех — мой неуспех

Амарал — Станковичу: твой успех — это успех «Спартака», твой неуспех — мой неуспех
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал представил нового главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции.

«Очень рад, что презентую сегодня нового тренера. Для меня это честь, честь для клуба иметь такого футболиста. Мы знаем его как тренера и игрока. Титулы, которые он выиграл, говорят о многом. Надеюсь, что мы продолжим побеждать. Добро пожаловать, Деян. Твой успех — успех команды. Твой неуспех — мой неуспех», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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