В Гамбурге перестала работать ветка метро, с помощью которой можно добраться до стадиона

В Гамбурге перестала работать единственная ветка метро, которая везёт до стадиона «Фолькспаркштадион», где пройдет матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, игра между Хорватией и Албанией начнётся сегодня, стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе В с Испанией и Италией.

В 1-м туре хорваты разгромно проиграли испанцам со счётом 0:3, а албанцы уступили итальянцам (1:2), забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Нападающий Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде матча.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.