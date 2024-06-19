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Главный тренер «Спартака» Станкович: понимаю, куда приехал, и готов к новому вызову

Главный тренер «Спартака» Станкович: понимаю, куда приехал, и готов к новому вызову
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своём назначении в московский клуб.

«Спасибо за такие слова. Скажу, что понимаю, куда я приехал. Никому не надо мне повторять и объяснять контекст. Я родился в этой части Европы и понимаю, о чём мы говорим. Я готов к этому вызову», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. Однако присоединиться к команде сербский тренер должен был лишь в летнее межсезонье.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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