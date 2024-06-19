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Деян Станкович: величие «Спартака» и предстоящий вызов для меня важнее, чем контракт

Деян Станкович: величие «Спартака» и предстоящий вызов для меня важнее, чем контракт
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о значимости московского клуба, а также сообщил, что планирует учить русский язык.

«Спартак» — большой клуб с именем. Каждый специалист имеет контракт, это нормально, но это не главная причина. Величие клуба и значимость вызова, которые мне предстоят, важнее.

Я могу общаться и на английском, но предпочитаю итальянский, потому что так лучше выражаю мысли. Но в скором времени планирую учить русский», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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