Деян Станкович: величие «Спартака» и предстоящий вызов для меня важнее, чем контракт

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о значимости московского клуба, а также сообщил, что планирует учить русский язык.

«Спартак» — большой клуб с именем. Каждый специалист имеет контракт, это нормально, но это не главная причина. Величие клуба и значимость вызова, которые мне предстоят, важнее.

Я могу общаться и на английском, но предпочитаю итальянский, потому что так лучше выражаю мысли. Но в скором времени планирую учить русский», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.