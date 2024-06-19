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«Никакой текст я не подготовил». Сафонов попрощался с болельщиками «Краснодара»

«Никакой текст я не подготовил». Сафонов попрощался с болельщиками «Краснодара»
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Российский голкипер Матвей Сафонов попрощался с «Краснодаром» и болельщиками клуба. Накануне вратарь подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Настал тот день, когда я должен сказать пока своему городу и своему родному клубу. Это немножко по-другому мне представлялось. Естественно, хотелось, чтобы это был последний матч в сезоне, и увидеться со всеми вами с глазу на глаз и сказать лично всё, что у меня внутри, всё, что я чувствую.

И, честно, я вижу это так, что всё должно идти изнутри, от души, поэтому никакой текст я, естественно, не подготовил, поэтому не знаю, куда заведёт моя речь. Прежде всего я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство — разделять с вами горечь поражений и радость побед», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

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