Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал, почему в «Интере» его называли Драконом

Новоиспечённый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему в миланском «Интере» его называли Драконом.

«Если говорить по прозвищу Дракон, то это было в «Интере». Это связано со стилем, характером. Поэтому выбрали «Дракон», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло «Динамо».