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Деян Станкович ответил на вопрос, принимал ли решение по будущему Джикии в «Спартаке»

Деян Станкович ответил на вопрос, принимал ли решение по будущему Джикии в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о капитане команды, а также ответил на вопрос об уходе защитника Георгия Джикии из клуба. Джикия покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

«Капитана будут выбирать игроки. Это не моё дело. Что касается Джикии, могу говорить только о футболистах, которые в моём распоряжении. Мы с ними встретимся завтра на завтраке и обсудим.

Я обсуждал с руководством всех игроков, которые будут у меня в команде. Но от меня вы никогда не услышите разговоры о каком-то конкретном игроке», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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