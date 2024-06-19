Томаш Амарал: моя задача — убедить футболистов приехать в «Спартак»

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о задаче своей работы в стане красно-белых. Функционер отметил, что он должен убеждать качественных футболистов переходить в «Спартак».

«Моя задача убедить футболистов приехать сюда. Но это не должно быть главным фактором. Футболисты должны хотеть приехать в «Спартак», — передаёт слова Томаша Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.