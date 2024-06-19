Главный тренер «Спартака» Станкович: у команды отличный состав, я доволен игроками

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил состав команды. Вчера, 18 июня, сербский специалист прибыл в Москву, чтобы приступить к работе со «Спартаком».

«Я рад футболистам, которые есть у меня в составе. У «Спартака» отличный состав, отрыв от лидера был небольшим. Если сможем улучшить позиции, мы это сделаем. Но повторюсь, что доволен игроками в команде. Никто просто так не попадал в команду. Это футболисты с качеством», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.