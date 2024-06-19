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Спортдиректор «Спартака» Амарал: мы не обещаем титулы, но будем строить команду

Спортдиректор «Спартака» Амарал: мы не обещаем титулы, но будем строить команду
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал пообещал, что руководство московского клуба постарается построить конкурентоспособную команду.

«Если бы я не верил, что мы можем создать хорошую команду, я бы не был тут. Я бы не приглашал такого тренера, если бы не верил в это. Мы не обещаем титулы, но будем строить команду. Не шёл разговор про цели, но была задача организовать процесс», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло «Динамо».

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