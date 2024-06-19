Главный тренер «Спартака» Станкович: я лично знаком с дьяволом, всё будет хорошо

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что лично знаком с дьяволом.

«Я лично знаком с дьяволом, так что не беспокойтесь. Если в «Спартаке» ад, всё будет хорошо», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло московское «Динамо». Новый сезон РПЛ стартует 20 июля и завершится 24 мая.