Спортдиректор «Спартака» Амарал объяснил решение расстаться с Георгием Джикией

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался об уходе Георгия Джикии из клуба. 30-летний Джикия покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

«Я объяснял уже в микст-зоне по ситуации с Джикией. Пришёл момент, и мы поняли, что настало время завершить цикл. Мы благодарны Георгию за вклад, который он сделал. Впереди новый сезон с новым тренером. Это было решение клуба завершить цикл», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.