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Станкович назвал неправдой слухи о приглашении в «Спартак» владельцами «Лукойла»

Станкович назвал неправдой слухи о приглашении в «Спартак» владельцами «Лукойла»
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Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович отреагировал на слухи о том, что в московский клуб его пригласили владельцы «Лукойла».

— Правда, что в «Спартак» вас пригласили владельцы «Лукойла» из-за связей с нефтяниками из Италии?
— Это неправда и не соответствует действительности. При всём уважении к «Лукойлу», но это не так. Даже смешно. Процесс был стандартный, никаких особенностей. Я общался со спортивным, генеральным директорами, владельцем и президентом. Достаточно быстро мы пришли к соглашению, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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