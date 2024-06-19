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Станкович заявил, что попросил «Спартак» подписать третьего опытного вратаря

Станкович заявил, что попросил «Спартак» подписать третьего опытного вратаря
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что попросил руководство московского клуба подписать третьего опытного вратаря.

«Я просил клуб найти третьего опытного вратаря. У нас конкурентный состав. Но если появляется возможность усилить, я буду первым, кто будет за. В «Спартаке» ты должен биться в каждом матче и отдаваться полностью»,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло московское «Динамо». Новый сезон РПЛ стартует 20 июля и завершится 24 мая.

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