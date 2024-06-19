Станкович заявил, что попросил «Спартак» подписать третьего опытного вратаря

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что попросил руководство московского клуба подписать третьего опытного вратаря.

«Я просил клуб найти третьего опытного вратаря. У нас конкурентный состав. Но если появляется возможность усилить, я буду первым, кто будет за. В «Спартаке» ты должен биться в каждом матче и отдаваться полностью»,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку призёров замкнуло московское «Динамо». Новый сезон РПЛ стартует 20 июля и завершится 24 мая.