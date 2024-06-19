«Краснодар-2» представил нового главного тренера

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Главным тренером «Краснодара-2» стал Илья Валиев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В ноябре 2020-го Илья Валиев начал работу в базовой школе Академии ФК «Краснодар». Под его руководством чёрно-зелёные 2011 г. р. впервые стали победителями Кубка Колыванова.

В июне 2023-го Илья Нугзарович возглавил «Краснодар» U18, с которым до последнего тура претендовал на награды первенства.

С декабря того же года руководил молодёжкой «быков» и перед началом второй части сезона-2024 находился с командой на третьей строчке МФЛ.

Желаем Илье Нугзаровичу успехов во главе «Краснодара-2», — написано в заявлении клуба.

Ранее клуб покинул и. о. главного тренера Олег Веретенников.

«Краснодар-2» занял седьмое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей и следующий сезон проведёт в группе «Серебро».