Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар-2» представил нового главного тренера

«Краснодар-2» представил нового главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Главным тренером «Краснодара-2» стал Илья Валиев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В ноябре 2020-го Илья Валиев начал работу в базовой школе Академии ФК «Краснодар». Под его руководством чёрно-зелёные 2011 г. р. впервые стали победителями Кубка Колыванова.

В июне 2023-го Илья Нугзарович возглавил «Краснодар» U18, с которым до последнего тура претендовал на награды первенства.

С декабря того же года руководил молодёжкой «быков» и перед началом второй части сезона-2024 находился с командой на третьей строчке МФЛ.

Желаем Илье Нугзаровичу успехов во главе «Краснодара-2», — написано в заявлении клуба.

Ранее клуб покинул и. о. главного тренера Олег Веретенников.

«Краснодар-2» занял седьмое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей и следующий сезон проведёт в группе «Серебро».

Материалы по теме
Стали известны все команды, которые поднялись в группу «Золото» Второй лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android