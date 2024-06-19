Спортдир «Спартака»: был бы глупцом, если подписывал игроков, которые не нравятся тренеру

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как будет налажена работа на трансферном рынке с новым главным тренером Деяном Станковичем.

«Мы подписываем игроков для клуба, кто подходит под нашу систему. Если посмотрите, сколько звонков у нас было с тренером, в это трудно поверить. Мы обсуждаем трансфер. Мы хотим, чтобы Деяну было комфортно работать с игроками. Я был бы глупцом, если бы подписывал игроков, которые не нравятся тренеру. В таком случае моя работа была бы плохой »,— передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».