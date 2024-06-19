Спортдиректор «Спартака» Амарал: Промес — профессионал, добавить по ситуации мне нечего

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«По ситуации с Квинси мне нечего добавить. Могу лишь повторить, что Промес — отличный игрок и профессионал», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.