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Томаш Амарал: Александр Соболев — игрок «Спартака», а дальше посмотрим

Томаш Амарал: Александр Соболев — игрок «Спартака», а дальше посмотрим
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Я могу сказать, что Соболев — игрок «Спартака». Завтра у него тесты, послезавтра первая тренировка с новым тренером. Дальше посмотрим»,— передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в начале июня появилась информация, что «Зенит» начал переговорный процесс по нападающему «Спартака» Соболеву. Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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