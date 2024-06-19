Томаш Амарал: Александр Соболев — игрок «Спартака», а дальше посмотрим

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Я могу сказать, что Соболев — игрок «Спартака». Завтра у него тесты, послезавтра первая тренировка с новым тренером. Дальше посмотрим»,— передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в начале июня появилась информация, что «Зенит» начал переговорный процесс по нападающему «Спартака» Соболеву. Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.