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Хорватия — Албания: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Хорватия — Албания: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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В матче 2-го тура группы В чемпионата Европы встретятся сборные Хорватии и Албании. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Крамарич, Петкович, Майер.

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимсити, Хюсай, Лячи, Рамадани, Аслани, Байрами, Манай, Асани.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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