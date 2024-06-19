Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал об особенностях своего стиля

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об особенностях своего стиля. Вчера, 18 июня, сербский специалист прибыл в Москву, чтобы приступить к работе со «Спартаком».

«Есть определенные правила, которые должны соблюдаться в футболе. Процесс питания и восстановления важен, но это наши внутренние дела. Это наш внутренний процесс, который будет соблюдаться. Ничего нового тут нет.

Что касается игрового стиля, мы постараемся контролировать игру во всех фазах, доминировать и контролировать игру, создавать давление на соперника и быть агрессивными без мяча. Подборы — очень сильно влияют на игру», — передаёт слова Станкович корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.