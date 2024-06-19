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Деян Станкович: у «Спартака» отличный тренерский штаб, я слепо доверяю этим людям

Деян Станкович: у «Спартака» отличный тренерский штаб, я слепо доверяю этим людям
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своём штабе в московском клубе.

«Я очень люблю организованность. У нас отличный тренерский штаб, можно сказать, что я слепо доверяю этим людям. Важно, какие есть исполнители и что ты можешь от них требовать. Я хочу видеть от команды агрессивную и динамичную игру. Постараюсь создавать такие условия для футболистов, чтобы они могли показывать свои лучшие качества все 90 минут»,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» стало известно в концовке сезона-2023/2024. К команде сербский тренер присоединился в летнее межсезонье. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».

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