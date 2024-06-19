Станкович: сравнивать «Спартак» с другими командами было бы неуважением к клубу

Новый главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отказался сравнивать красно-белых с другими клубами. Напомним, о назначении Станковича в «Спартак» было объявлено в концовке сезона-2023/2024, однако по факту к команде сербский специалист присоединился в летнее межсезонье.

«Я не могу сравнивать «Спартак» ни с каким другим клубом, потому что у него большая история. Сравнивать его было бы проявлением неуважения к клубу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.