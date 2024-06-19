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Станкович: не могу сказать, что был расстроен уходом Слишковича из «Спартака»

Станкович: не могу сказать, что был расстроен уходом Слишковича из «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об уходе из клуба Владимира Слишковича. Ранее Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Когда был мой первый визит в Москву и я знакомился с клубом, мы пообщались со Слишковичем. Был план, что он будет ассистентом в штабе. Что было дальше, это дела клуба. Хочу пожелать ему всего наилучшего в дальнейшем. Не могу сказать, что был расстроен. Мы взрослые люди. Каждый принимает решение сам»,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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