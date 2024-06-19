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Сборная Франции — фаворит Евро-2024 по версии Opta после матчей 1-го тура группового этапа

Сборная Франции — фаворит Евро-2024 по версии Opta после матчей 1-го тура группового этапа
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Статистическое агентство Opta считает национальную команду Франции фаворитом чемпионата Европы — 2024 после матчей 1-го тура группового этапа.

На победу французов Opta даёт 20%, в тройку фаворитов также вошли сборные Англии (18%) и Германии (17%). На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники подопечных Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. В матче 2-го тура группового этапа французы сыграют с нидерландцами. Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Отметим, что перед стартом турнира главным фаворитом Евро-2024 считалась национальная команда Англии.

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