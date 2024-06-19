Амарал: Горшков и Глушенков должны хотеть играть за «Спартак». Предложений я не делал

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о возможных переходах защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в команду красно-белых.

«Никаких официальных предложений Горшкову и Глушенкову я не делал. Не знаю, кто использует эту информацию. Если мы говорим по персоналиям, Горшков, Глушенков или Месси, они должны хотеть играть за «Спартак», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.