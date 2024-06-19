Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Амарал: Горшков и Глушенков должны хотеть играть за «Спартак». Предложений я не делал

Амарал: Горшков и Глушенков должны хотеть играть за «Спартак». Предложений я не делал
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о возможных переходах защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в команду красно-белых.

«Никаких официальных предложений Горшкову и Глушенкову я не делал. Не знаю, кто использует эту информацию. Если мы говорим по персоналиям, Горшков, Глушенков или Месси, они должны хотеть играть за «Спартак», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Материалы по теме
Станкович ответил, в какой футбол при нём будет играть «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android