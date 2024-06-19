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Спортдиректор «Спартака» Амарал прокомментировал уход Слишковича из «Спартака»

Спортдиректор «Спартака» Амарал прокомментировал уход Слишковича из «Спартака»
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался об уходе из клуба Владимира Слишковича, который временно исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля.

«У Слишковича есть свои амбиции, это нормально. Он захотел принять вызов и попробовать себя главным тренером. Мы рады за него и желаем удачи. Вадим Романов будет в штабе Станковича, чтобы помочь лучше познакомиться с клубом»,— передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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