«Я сам буду дьяволом». Станкович — о вопросе выбора стартового состава «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, будет ли он советоваться с дьяволом при выборе стартового состава. Вчера, 18 июня, сербский специалист прибыл в Москву, чтобы приступить к работе со «Спартаком». Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль говорил, что при выборе состава советуется с богом.

— Будете советоваться с дьяволом при выборе стартового состава?

— Возможно, не надо бы давать возможность задавать этот вопрос. Я сам буду дьяволом,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.