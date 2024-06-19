Челебадзе: верю, что Грузия выйдет в плей-офф Евро. Это наша мечта

Бывший советский нападающий Реваз Челебадзе ожидает, что сборная Грузии преодолеет групповой этап Евро-2024.

«Уже завтра буду на следующей игре сборной, выезжаю на турнир. Верю, что мы пройдём группу и выйдем в плей-офф. Это наша мечта — что тут поделаешь? Мы хотим вот так. Знаю, что Россия болеет за нас. Дай бог, что всё получится», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 18 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.