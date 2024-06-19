Два игрока Украины — в сборной худших футболистов 1-го тура Евро-2024 от Sofascore

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин и защитник национальной команды Ефим Конопля попали в сборную худших игроков 1-го тура группового этапа чемпионата Европы от Sofascore. Об этом сообщает Daily Mail.

Лунину поставили оценку 4,9, Конопля за свою игру получил 5,9 балла. Напомним, матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Румынии состоялся в понедельник, 17 июня. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.