«Моего пути не было бы без вас». Сафонов обратился к Галицкому после ухода из «Краснодара»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к президенту «Краснодара» Сергею Галицкому после ухода из кубанского клуба.

«Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству футбольного клуба «Краснодар». Вы делаете для команды очень много, и я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас», — сказал Сафонов в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Краснодара».

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.