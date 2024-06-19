Орлов предположил, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от румын

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения в матче Евро-2024 с Румынией (0:3).

«А я вам скажу, что происходило. Этот же принцип ещё в Советском Союзе работал. В такие моменты игроки просили: «Тренер, выйди, а мы разберёмся сами». И они друг другу, как говорится, втыкали. Мне кажется, Ребров не угадал с составом. Там всё-таки есть хорошие ребята. Но Украина явно сыграла ниже своих возможностей. Может быть, перегорели, не знаю. Но команда была вяловата. Непонятные ошибки допускали. А при крупном счёте просто руки опустили. Поэтому игроки и решили провести внутренний разбор полётов и сказали друг другу в глаза всё, что думают. И хорошо, что без тренеров. Они сами должны собраться, настроиться и в следующем матче выйти и исправиться. Для любой команды это абсолютно нормально, и особенно для сборной. И в моей молодости такое было в порядке вещей. По большому-то счёту все в команде заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги. И когда кто-то недорабатывает, не добегает, он за это огребает от своих партнёров по полной. И сейчас такое происходит», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.