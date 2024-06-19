«Локомотив» сообщил о переходе полузащитника Титкова в «Балтику»

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

«23-летний полузащитник «Локо» последние три сезона провёл в «Оренбурге» на правах аренды. Впереди новый вызов — годовое арендное соглашение с балтийцами.

Желаем Коле удачи и успешной игры в калининградском клубе», — написано в заявлении «Локомотива».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 23-летний Николай Титков провёл один матч. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. «Оренбург» завершил чемпионат России на 12-м месте.