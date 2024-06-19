Канделаки назвала провокацией поведение грузинских болельщиков во время матча с Турцией

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки назвала провокацией поведение грузинских болельщиков во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

Напомним, накануне, 18 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.