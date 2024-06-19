«Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка на тренерскую работу

Экс-защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».

«Сергей пришёл в «Динамо» в 2019 году, помог команде дважды завоевать бронзовые медали чемпионата России и дойти до финала Кубка страны. Всего в составе нашей команды он провёл 110 матчей, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ранее Паршивлюк выступал за московский «Спартак», махачкалинский «Анжи» и «Ростов», трижды становился серебряным призёром чемпионата России и дважды попадал в список 33 лучших футболистов страны. За сборную России сыграл три матча.

Благодарим Сергея за его самоотверженность на поле и вклад в результаты команды и желаем успехов в новой роли!» — написано в заявлении клуба.