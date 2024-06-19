Сафонов — болельщикам «Краснодара»: мы видимся не в последний раз

Российский голкипер Матвей Сафонов попрощался с «Краснодаром» и болельщиками клуба. Накануне вратарь подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Я не готов говорить «прощай», потому что видимся мы не в последний раз, и я не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь, здесь все мои воспоминания, и вся моя жизнь есть в футбольном клубе «Краснодар», как и у многих из вас», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.